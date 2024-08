Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El setembre és un mes que a Andorra no es pot deslligar de la Setmana de la caça de l’isard, que enguany se celebrarà del 15 al 22 de setembre. La cinegètica es posa al primer pla de l’actualitat durant uns dies. I com a pràctica tradicional que actualment no té més finalitat que la satisfacció de caçar animals i equilibrar les diferents cabanes per manca de depredadors, arrossega tant defensors com detractors que es presten a la simplificació argumental en tots dos sentits. Enguany s’ha fixat en 202 el nombre d’exemplars que podran abatre els 671 caçadors que s’han apuntat a la Setmana de la caça de l’isard. Són 20 captures menys de les que es van permetre l’any passat. Els caçadors que hi participaran només creixen en 13 respecte a l’edició del 2023, fet que permetrà que cada colla de quatre persones tingui dret a una anella. És un nombre de captures elevat que segueix la línia dels últims anys, gràcies al fet que la cabana manté una línia similar a la de l’any passat. Enguany s’han comptabilitzat 1.375 animals, quan el 2023 van ser 1.409. A aquests se’ls ha de sumar els 309 del vedat d’Enclar, animals que no s’inclouen a la fórmula per calcular els isards que es poden caçar a la Setmana. Les xifres que va presentar dimarts de la setmana passada el Govern són una bona notícia per als caçadors, que veuen un any més com el nombre de captures autoritzades supera les 200. La cinegètica es troba en un bon moment a Andorra si es té en compte que el nombre de participants apuntats a la propera Setmana de l’isard és el més elevat que s’ha registrat mai. Els contraris a la caça, d’altra banda, posaran sobre la taula les possibles infraccions que es puguin produir durant la Setmana. Davant de la pròxima Setmana de la caça de l’isard, cal apel·lar a la responsabilitat dels caçadors per assegurar que no hi haurà situacions irregulars. És el màxim garant de continuïtat de la pràctica cinegètica. En cas contrari, l’únic que s’aconseguiria és carregar d’arguments, ara sí sòlids, els seus detractors.