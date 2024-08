El comerç local i la Seu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’obertura de dues grans superfícies d’alimentació les darreres setmanes a la Seu d’Urgell, que s’ajunten a l’oferta d’altres hipermercats existents des de fa anys a la capital de l’Alt Urgell, no sembla amoïnar el comerç local. Els botiguers i les grans superfícies del Principat asseguren no sentir-se amenaçades per aquests nous negocis que s’han instal·lat a la Seu d’Urgell interessats pel client potencial d’Andorra que en uns temps de creixement de preus de l’alimentació pot veure’s atret pel comerç de l’Alt Urgell amb suposats preus més baixos i amb la possibilitat d’estalviar-se els impostos a través del tax free (que majoritàriament fan a favor seu i no retornen la part que correspondria als impostos del Principat). Des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis no es veu amb tanta tranquil·litat la situació i fa unes setmanes ja van advertir que l’obertura d’aquests establiments a la Seu d’Urgell “afecta la competitivitat de les grans superfícies andorranes perquè constatem un augment de la sensibilitat dels compradors i això ajuda al fet que el volum de compres registrades a l’exterior també augmenti”. L’increment de l’oferta de les grans superfícies que hi ha a la Seu d’Urgell pot afectar tant el petit comerç com els grans supermercats andorrans que viuen sobretot del client local i no pas dels turistes, que fan un altre tipus de consum quan visiten el nostre país. Amb un cop d’ull, es té la sensació que Andorra és un país car per viure-hi i que els preus de l’alimentació són més cars que a fora. Caldria conèixer quin és l’import de la cistella de la compra, una dada que els sindicats fa temps que reclamen per tenir una radiografia clara de quin és el cost de la vida al Principat. És evident que Andorra és cara per viure-hi si es tracta del preu de l’habitatge. És una realitat constatada amb números. Si també ho és el cost de l’alimentació, és necessari que els salaris dels treballadors estiguin a l’alçada del cost de la vida per no perdre competitivitat envers la Seu d’Urgell i els seus hipermercats.