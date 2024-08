Més interès per l’aeroport

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aeroport d’Andorra-la Seu comença a enlairar-se a poc a poc i l’hivern que ve tindrà dues rutes comercials, com ja va succeir la temporada passada. El desembre del 2021 es va inaugurar la primera de les destinacions, la de Madrid, que encara continua amb els dos vols setmanals. La temporada d’hivern passada es va posar en marxa la segona ruta, la que uneix l’aeroport d’Andorra-la Seu amb el de Palma. Una destinació que ha de renovar el servei igual que ho ha de fer la de Madrid. D’aquesta renovació de les explotacions de les línies es van tenir ahir bones notícies. I és que seran dues les empreses que concorreran al concurs per explotar els vols a Palma, que han d’arrencar a la tardor, i els de Madrid, un cop finalitzi l’actual concessió a final d’any. Són les dues ofertes que s’han presentat dins del termini, que finalitzava dijous, i ara se n’obrirà un de nou per avaluar la documentació presentada, certificar que compleix els requisits demanats i avaluar les ofertes per formalitzar l’adjudicació. Una de les empreses que optaran a explotar el servei és Air Nostrum, l’actual operadora de la línia a Madrid i que va fer els vols a Palma la temporada passada. El concurs està dirigit a atorgar el suport econòmic necessari per garantir la viabilitat de l’operativa si és que amb l’ocupació de places dels vols no n’hi ha suficient i l’autorització formal és d’Aeroports de Catalunya. Que hi hagi més d’una empresa interessada a explotar les dues destinacions és una bona notícia per a l’aeroport d’Andorra-la Seu, ja que posa en relleu que la instal·lació pot funcionar i en el futur, si n’afegeixen més, pot ser un dels instruments per desenclavar el Principat. Les últimes dades indiquen que l’aeroport està funcionant. I és que la infraestructura ha experimentat un augment de passatgers durant els primers sis mesos d’aquest any en comparació amb els del 2023. Ajudat per la línia a Palma, l’aeroport d’Andorra-la Seu va registrar 8.828 passatgers de gener a juny, una xifra més alta que la del mateix període de l’any anterior, quan van ser 4.851.