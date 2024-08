Les paraules de Marsol

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va ser la protagonista involuntària ahir de la tradicional visita del Govern a la casa de colònies d’AINA. En unes declaracions al programa Obert per vacances, de Ràdio Nacional d’Andorra, Marsol es va mostrar partidària de convocar eleccions generals després del referèndum sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea. La ministra, que es pot considerar la número dos del Govern de Xavier Espot, va afirmar que els comicis s’han de fer “de seguida” sigui quin sigui el resultat de la consulta sobre la relació amb Europa. Posant en relleu el seu posicionament favorable a l’acord d’associació amb la Unió Europea, l’excònsol major d’Andorra la Vella va defensar la convocatòria electoral perquè després del referèndum “s’han de fer canvis” i perquè hi hagi “un nou Consell General que desenvolupi tot això”, amb referència a les normatives que s’hauran d’implementar. El posicionament de Marsol, que la ministra va assegurar que era “personal” i que “el planteja fa temps”, va ser replicat poques hores després pel cap de Govern. Xavier Espot, en declaracions als periodistes que van cobrir la visita de l’executiu a AINA, va considerar “prematur” especular sobre un avançament electoral vinculat al resultat (favorable o desfavorable) del referèndum de l’acord d’associació amb la Unió Europea, que està previst per a l’any vinent. Sobre les declaracions de Marsol, va dir que s’emmarquen en les “opinions personals i respectables”, i va insistir que cal “desvincular l’acció de Govern del referèndum”. Les paraules de la ministra reclamant un avançament electoral fan un flac favor a l’executiu, ja que trenquen la unitat d’acció que el Govern està proclamant envers l’encaix d’Andorra a la Unió Europea. I és que en una qüestió tan cabdal per a l’executiu, que defensa amb totes les seves forces un vot favorable en el referèndum per l’acord d’associació, qualsevol sortida que trenqui la unitat és perjudicial per a l’objectiu final del Govern.