Final del serial del Nacional

El serial sobre l’ús de l’Estadi Nacional la pròxima temporada sembla que ha arribat al final amb la signatura del conveni entre el Govern i l’FC Andorra (FCA), i a l’addenda del conveni amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i la Federació Andorrana de Rugbi (FAR). L’acord el va anunciar ahir la titular de Cultura i Esports, Mònica Bonell, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. El conveni al qual ha arribat el Govern amb l’FC Andorra, la FAF i la FAR recull que l’FCA tindrà l’ús principal de l’Estadi Nacional per als partits de la temporada a la Primera RFEF. Però la FAR i la FAF podran utilitzar l’Estadi Nacional per a les competicions de les respectives seleccions nacionals absolutes i, en el cas de la FAF, també per a la selecció sub 21, per a la final de la Copa Constitució, la Supercopa i els partits de les competicions europees en què participin els clubs de la FAF. Els acords seran vigents fins a la fi de la temporada esportiva 2024-2025. A partir de l’1 de juliol del 2025, el camp de joc ha d’estar lliure per tal que la secretaria d’Estat de Joventut i Esports pugui iniciar el canvi de gespa a un nou sistema artificial que disposarà de les homologacions FIFA Quality PRO i World Rugby. És a dir, es tracta d’un conveni improrrogable que obligarà l’FC Andorra a disposar d’un altre terreny de joc per disputar els seus partits a casa la temporada 2025-2026. El club, doncs, té un any per trobar un nou espai per disputar les seves competicions. El projecte d’un estadi propi, tot i que el club assegura que continua endavant, no sembla que sigui una opció quan l’acord per l’ús del Nacional venci. El més factible és que el club tricolor acabi jugant a l’estadi que la FAF està construint a Encamp i que en principi estarà acabat quan s’iniciï la temporada 2025-2026. Tot i l’acord, el debat entre els que consideren que el rugbi no ha de tenir prioritat en l’ús de l’Estadi Nacional sobre l’FC Andorra continua obert, tot i que el club de futbol ja no té la força que li proporcionava el fet de jugar a la segona divisió espanyola.