Bona participació de mínims

La participació andorrana als Jocs Olímpics de París va acabar dilluns i ho va fer deixant un bon regust. Tant la palista Mònica Doria com l’atleta Nahuel Carabaña van signar uns resultats d’acord amb les seves marques i actuacions prèvies als Jocs Olímpics que els van portar a classificar-se per a París per mèrits propis. Doria ha aconseguit una fita històrica amb el sisè lloc a la final de canoa donant el primer diploma olímpic a l’esport andorrà. La palista va tenir a tocar la que hauria estat una proesa, la medalla olímpica, però es va veure massa condicionada a la final per un inici erràtic on va tocar les dues primeres portes, i als quatre segons de penalització se’n van afegir dos més per un altre toc a la porta 7. Un resultat magnífic que l’andorrana va completar classificant-se per als quarts de final de la modalitat de caiac-cros en la tercera prova realitzada als Jocs. El primer dia a París la palista no va poder passar de les semifinals de caiac. També ha estat destacada la participació de Carabaña a la pista de l’Estadi de França de París. No va poder classificar-se per a la final, però va acabar setè a la seva sèrie dels 3.000 metres obstacles. L’atleta va plantar cara i va ser el ritme del grup capdavanter el que va impedir que lluités per accedir a la final d’aquesta exigent prova. I amb Doria i Carabaña es va posar fi a l’actuació andorrana als Jocs Olímpics, una participació minsa per la controvertida decisió del Comitè Olímpic Andorrà de no fer ús de les dues places d’universalitat que haurien permès anar a París als nedadors Bernat Lomero i Nàdia Tudó. Als Jocs, per part andorrana, hi ha hagut qualitat, però no quantitat. És admirable el paper de Doria i Carabaña, però també es podria haver tingut en compte l’esforç i la preparació de Lomero i Tudó perquè l’expedició andorrana a París no hagi estat de mínims. Tot i que a l’hora de fer balanç es pugui afirmar que la d’enguany ha estat la millor actuació d’Andorra en uns Jocs Olímpics, tant d’estiu com d’hivern, s’ha de treballar per augmentar la participació de qualitat en pròximes edicions.