El problema latent

El sistema, fins que no es va modificar per adequar-se al que fan tants i tants altres models, generava dret a pensió sempre, sense imposar condicions amb relació als anys cotitzats. Ara són 15 anys d’aportació a la caixa els que es tradueixen en una prestació de jubilació mentre que amb cinc es pot capitalitzar el que s’ha cotitzat. El sistema de funcionament aguditzava anomalies, com la jubilació de 70 cèntims, per la realitat del mercat andorrà, amb molta mà d’obra estrangera i molta rotació. El model es va mantenir inalterable des de la seva creació, a final de la dècada dels seixanta del segle passat, fins a la reforma del 2008 i la posterior del 2014, que han estat les dues ocasions en què s’han augmentat les cotitzacions a la branca de jubilació. La crisi de l’habitatge i quelcom tan transcendent per al futur com la relació que es vol amb la Unió Europea han tret del focus la que hauria de ser la tercera reforma de rellevància per garantir la sostenibilitat de les pensions. La comissió legislativa impulsada l’anterior legislatura amb l’objectiu de consensuar els canvis segueix operativa i el poc que ha transcendit és que es treballa perquè els primers fruits siguin un increment de cotitzacions i posar un topall a les pensions més altes. Inajornable és l’adjectiu que segueixen usant els dirigents de la CASS per referir-se a la necessitat d’actuar sobre un sistema que trontolla, tot i que el context econòmic favorable hagi superat les perspectives negatives sobre el futur immediat. En algun moment actuar sobre el model ha d’esdevenir prioritari malgrat les problemàtiques en paral·lel que pateixi Andorra. La pensió de 70 cèntims pot ser una mera anècdota, però és una realitat que un gros important de les prestacions de jubilació són baixes i més en un context d’alça del cost de la vida, o que cada cop hi haurà més pensionats i un desequilibri major amb la gent activa que cotitza, disfuncions que s’haurien de corregir amb un nou sistema que s’adapti a la realitat d’avui. Serà impopular, segur, però ajornar-lo no fa desaparèixer el problema.