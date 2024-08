Permisos i canvis socials

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els models de família han experimentat canvis profunds i l’evolució fa que es plantegin nous reptes a les polítiques socials de suport. Un exemple són les dones que opten per afrontar la maternitat en solitari i que tenen el mateix període de baixa per naixement que les dones amb parella. Les associacions feministes reclamen que puguin gaudir d’un temps d’atur laboral major en tant que la cura del nounat depèn en exclusiva d’elles. Una recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea n’ha tancat la porta prèvia demanda d’una mare soltera espanyola que reclamava gaudir d’un doble permís al·legant discriminació, però això no significa que les administracions hagin de fer una reflexió. En un escenari acusat de davallada de la natalitat, que Andorra està experimentant de manera notable, és necessari plantejar-se polítiques incentivadores. A Andorra, la secretaria d’Estat d’Igualtat treballa en una equiparació progressiva de la durada dels permisos de paternitat i maternitat que ha d’arrencar a partir de l’any vinent i que començarà amb un atur per paternitat de vuit setmanes. Actualment, els pares tenen quatre setmanes de permís i les dones, vint, tot i que la baixa és transferible; elles poden renunciar a una part del període en benefici de l’altre progenitor. Però del que es tracta és de contribuir a fer que els pares puguin adoptar un rol molt més important en la criança i, alhora, apostar per la millora de la conciliació laboral i familiar; si els progenitors no fan la baixa al mateix temps poden allargar el període que un o l’altre estaran amb el menor. L’Associació de Dones (ADA) incorpora un matís a la demanda que les mares solteres tinguin un permís per naixement més ampli. Argumenten que doblar la baixa les pot perjudicar en la carrera professional perquè estaran molt temps allunyades del mercat laboral. No hauria de ser així, però malauradament pot passar. En tot cas, en aquesta qüestió sempre ha de prevaldre la llibertat d’elecció. El problema és que la llibertat no existeixi per manca d’alternatives on escollir.