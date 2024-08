Cosa de dos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Recerca+Innovació (AR+I) va presentar ahir l’enquesta política del 2004, elaborada entre el 18 de juny i el 10 de juliol amb una mostra aleatòria de la població resident al país i més gran de 18 anys. Com totes les enquestes permet diferents interpretacions, tot i que hi ha punts que són irrefutables. Amb tota la prudència que implica una enquesta amb 400 enquestats de nacionalitat andorrana (i, per tant, amb dret a vot) i 401 d’altres nacionalitats, hi ha un aspecte indiscutible, com és la consolidació d’una jove Concòrdia que veu com les seves expectatives creixen de manera tan colossal que lidera la intenció de vot i, el que no es pot obviar, que es tracta de les persones que poden exercir aquest dret. Demòcrates, segons les xifres, estaria en segona posició i la resta de partits queden lluny, alguns dels quals pràcticament fora del mapa polític, com Liberals, Acció o SDP. També és de rebut reconèixer que Xavier Espot es manté com el polític que genera més confiança, però no és el més valorat, en aquest cas és Cerni Escalé. Hi ha una dada fonamental per entendre una mica aquests resultats, com és que un 30% dels que reconeixen que van votar per Demòcrates a les legislatives ara dubten si tornarien a triar la mateixa papereta. Aquesta legislatura està sent molt complicada i comportant una erosió en el partit que governa. Els problemes no són nous i la majoria s’arrosseguen del passat, però és en aquest mandat que han arribat a la cúspide i per fer-hi front s’han hagut d’adoptar accions dràstiques, moltes impopulars. Demòcrates, abans d’aquest estudi, ja tenia clar que les pròximes eleccions marcaran una nova etapa. Fer conjectures a dia d’avui és un exercici impossible. DA, de moment, no té cap partit que li faci ombra per la dreta i la fuga de vots s’anirien cap a Concòrdia, que creix i es consolida com l’únic partit de l’oposició amb opcions. L’habitatge segueix sent un afer candent i l’acord d’associació –tot i que millora en acceptació– segueix dividint la població. I Espot no repetirà de líder.