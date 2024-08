Un museu diferencial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les propostes museístiques van molt lligades a les noves tecnologies. La pèrdua d’interès que desperten aquests equipaments culturals entre determinats públics, especialment els més joves, les possibilitats que ofereix la innovació per millorar l’experiència del visitant i els recursos limitats a l’hora d’oferir, per exemple, guies humans han portat a un canvi de plantejament que va molt més enllà de les audioguies per oferir una oferta integral. Les noves tecnologies integrades i combinades permeten millorar la visita i adaptar-se a cadascun dels perfils dels usuaris. Són alhora una eina excel·lent per als gestors de la instal·lació per monitorar el comportament del públic i l’interès que desperta cadascuna de les sales o les instal·lacions. No tindria sentit, per tant, concebre un nou equipament museístic sense un plantejament que prevegi les realitats virtuals o augmentades o el modelatge 3D. I així s’ha previst en el cas del museu de Ràdio Andorra i s’haurà d’incloure en el futur museu nacional, un projecte que avança a pas lent i per al qual encara no hi ha ubicació. L’edifici de Ràdio Andorra, un bé cultural protegit, els equipaments que conté i la història que s’hi ha desenvolupat han de permetre articular un relat sobre la radiodifusió del segle XX molt lligat als fets històrics desenvolupats des de l’arribada del règim franquista a Espanya i l’inici de la Segona Guerra Mundial. La trajectòria de l’emissora va lligada als anys del boom econòmic andorrà i al debat sobre la sobirania fruit del que es va anomenar “la guerra de les ones”. Les noves eines tecnològiques permeten articular a través de la interactivitat i els formats audiovisuals un relat que sense elles és molt difícil traslladar als visitants. Ràdio Andorra, que en el seu moment va esdevenir una emissora escoltada internacionalment, s’ha de convertir en una de les referències turístiques del Principat. L’oferta de museus a Andorra és variada, però també dispersa, i tret de comptades excepcions, poc atractiva. No tindria sentit fer-ne un més sense aportar un atractiu i un valor diferencial i original.