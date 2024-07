Una deriva preocupant

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany va viure una inversemblant sessió dilluns. En ple estiu s’aprovava un dels punts més polítics i, per tant, més controvertits dels dos mandats de Rosa Gili al capdavant de la corporació. El consell de comú va donar llum verda amb el vot en contra de l’oposició al decret amb un increment lineal dels salaris base del 10%, un augment sense precedents que se suma al de l’IPC de l’inici de l’exercici i que farà créixer en 800.000 euros extra anuals la despesa de personal de comú. Es tracta d’una xifra sensible que se suma a l’alça sostinguda de la partida que de situar-se en els 9,6 milions el 2018 passarà a 14,1 milions amb el decret aprovat ahir, és a dir, un creixement del 47% en sis anys. Les graelles laborals de les administracions mereixen una reflexió. La unificació dels salaris entre comuns –especialment quan hi ha mecanismes de mobilitat entre administracions que reforcen els greuges– hauria de ser una prioritat de la reunió de cònsols. Reforçar aquells sous clarament desfasats a través de pujades graduals pot ser efectiu, però mai el cafè per a tots, que té més de clientelisme que de gestió responsable, especialment quan l’argumentari presentat és d’una superficialitat preocupant. La majoria ha inclòs en l’increment salarial del personal els càrrecs polítics desvirtuant el debat sobre la remuneració justa dels funcionaris. Els cònsols d’Escaldes s’han emmirallat en els seus companys d’Andorra la Vella –amb els salaris molt per sobre la resta de corporacions– per aplicar un increment superior als 500 euros mensuals. Defugirem des d’aquesta Tribuna de fer demagògia al voltant dels salaris dels polítics que, en termes generals, no són desproporcionats, han d’estar a l’altura de les responsabilitats que ocupen i no han de ser dissuasius perquè professionals qualificats facin el salt des del sector privat. Ara bé, resulta difícil justificar el procediment emprat. Els 5.200 euros mensuals que perceben des de l’1 de gener semblen més que suficients per no haver de córrer amb un increment a final de juliol.