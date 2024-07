Mossos i multes

És un secret de domini públic que Espanya, i especialment Catalunya –perquè és la comunitat més afectada–, fa temps que intenta pactar una fórmula que li permeti arribar a identificar els infractors a les carreteres veïnes amb el propòsit d’intentar cobrar les multes als cotxes amb matrícula andorrana, la majoria de les quals per excés de velocitat captat per un dels molts radars que inunden la xarxa viària catalana. La recaptació que s’aconsegueix cada any és minsa, ja que ni el mateix conductor és conscient que ha estat caçat per anar massa ràpid. Únicament és possible quan els mossos aturen un vehicle andorrà i constaten que té alguna multa pendent. És llavors quan es produeix el pagament forçós per evitar que el vehicle sigui immobilitzat. Les xifres són molt significatives, ja que el Servei Català de Trànsit ha obert, des de principis del 2023, 46.500 expedients a conductors andorrans, però tot i així no ha aconseguit cobrar gairebé cap de les infraccions, de fet, només un 2%. Aquest any, fins a mitjans d’aquest mes, els mossos d’esquadra han interposat 896 multes per excés de velocitat a les vies catalanes a conductors amb matrícula andorrana. De multes imposades des d’inicis d’any i fins al 22 de juliol han sumat un valor de 189.860 euros, dels quals, a hores d’ara, només s’han satisfet 76.530 euros. Durant el 2023, els imports van arribar als 146.340 euros totals i se’n van pagar 61.230. És a dir, molt poc. Una de les primeres consideracions és que les multes es deuen a infraccions que es cometen al volant, independentment de la nacionalitat o de la xapa del vehicle. Certament, no és agradable comprovar que els controls cada cop més habituals dels mossos a les vies freqüentades per residents andorrans estan destinats específicament a caçar el deutor d’Andorra. Tampoc els espanyols sancionats a Andorra paguen. És un problema recíproc i no és exclusiu, ja que entre els mateixos països de la Unió Europea no s’ha trobat el sistema per aconseguir el cobrament. Com a molt, es notifica. Després, depèn de la voluntat del sancionat.