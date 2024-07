L’empobriment climàtic

Realment xoca que a hores d’ara hi hagi persones –malauradament, no són excepció ni un grup reduït– que encara neguin que el clima està canviant i que no es tracta d’un fenomen natural, sinó que és la humanitat que està en fase de destruir la nostra pròpia casa, el planeta Terra. Es gasten diners per descobrir nous mons que puguin ser habitables per a la raça humana i s’oblida que en tenim un de meravellós per a la vida que s’està extingint, amb nosaltres darrere. La totalitat de països de la Unió Europea ha incomplert amb el compromís de reciclar el 50% dels residus urbans el 2020, i Andorra no queda fora d’aquest grup selecte. No és cap secret que les decisions s’adopten influenciades per l’economia, i que els diners i els beneficis de les potències i multinacionals estan per sobre de la salut i de la cura del nostre entorn. La revista Nature hi posa xifres, i el canvi climàtic amenaça d’empobrir Andorra un 14% per al 2050. Es pot pensar que un món més pobre és motiu suficient per adoptar mesures que intentin revertir –cosa ja altament improbable– o almenys frenar aquesta mutació del planeta. Sabem que el desglaç dels pols s’accelera. Hi ha evidències que la temperatura dels oceans ha augmentat, cosa que podria ser el detonant original de l’aprimament del casquet de gel. La temperatura de la superfície de la Terra també està canviant i afectant l’escalfament. Res serà igual: l’agricultura, el nivell del mar, la contaminació. Com un guió permanent, els més afectats seran els països més pobres, mentre que altres, com Rússia o els Estats Units, poden ser-ne els més beneficiats, la qual cosa no convida en absolut a l’optimisme. Les decisions es mouen segons l’economia, amb la ceguesa que sense planeta no hi ha futur ni diners que valguin. El gir polític cap al populisme i l’extrema dreta és un obstacle més i un suport per als negacionistes. És evident que no n’hi ha prou amb les proves irrefutables que ens donen els científics i que la gent en general també pot notar. Toca de nou a la població exigir mesures per a ara mateix.