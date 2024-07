Absolució de llibre

L’absolució de Carine Montaner posa punt final a un procediment judicial que mai hauria hagut d’engegar. El proclamat compromís amb la transparència de la classe política topava obertament amb el processament de la líder d’Andorra Endavant per la revelació dels salaris acumulats del llavors president del grup liberal i actual ambaixador d’Andorra a Ginebra Ferran Costa. El parlamentari sumava una doble retribució: la directa del Consell General i el complement que li pagava el grup a càrrec de la dotació anual, un suplement que sempre havien mantingut en secret. Va ser precisament la publicació als mitjans del sou final el que va provocar l’inici de la croada de Costa, que atribuïa a la consellera la filtració d’unes dades a les quals havia accedit accidentalment. La retirada de la querella per part del conseller, superat per l’impacte del cas en l’opinió pública, no va impedir que la causa tirés endavant per l’impuls de la fiscalia. El Tribunal va començar a escriure la sentència publicada ahir el mateix dia que es va iniciar la vista oral quan va recordar que en el moment dels fets –juny del 2020– ja hi havia en vigor des de feia un any un article del reglament del Consell, que havia passat desapercebut a totes les parts, que obliga a fer públiques les retribucions dels consellers “per tots els conceptes”. El judici podia ben bé haver finalitzat en aquell moment. Tot el que es va dir i tractar a posteriori ja va ser superflu. La fiscalia haurà d’estudiar el veredicte per decidir si eleva recurs davant el ple del Superior o permet que l’absolució esdevingui ferma. Atesa l’evolució del cas, l’apel·lació allargaria innecessàriament una causa sense més recorregut i que ha malmès la imatge de Costa mentre reforçava la de la presidenta d’AE. El que amb perspectiva ja podem qualificar d’incident ha servit, no obstant, per reforçar la cultura democràtica dels mateixos electes i de la població. Ja ningú del Consell, que va córrer a publicar els sous en esclatar la polèmica, es podrà atrevir a qüestionar la necessària transparència dels salaris dels polítics.