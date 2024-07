Punt final de Grifols

La renúncia de Grifols a instal·lar un centre d’investigació era, utilitzant la imatge fàcil, la crònica d’una mort anunciada. La difícil situació de la multinacional d’origen català, l’estat financer de la qual va provocar una pèrdua de valor al mercat, va acabar amb un canvi de gestió amb la sortida de la família fundadora de les funcions executives. El nou context d’una empresa del selectiu Ibex-35 de la borsa espanyola ha obligat a replantejar-ne les prioritats i aquí l’equipament ordinenc ha estat un dels damnificats. La renúncia va ser tractada ahir pel Consell de Ministres després que s’hagi notificat formalment. La família Grifols, amb relació estreta amb Andorra, va auspiciar un acord en què el Govern va veure una gran oportunitat per desenvolupar una activitat de valor afegit que alhora tingués capacitat de tracció per afavorir la creació o establiment d’altres negocis relacionats. Era un caramel que no hauria deixat escapar cap territori esmerçant-hi, com en el cas d’Andorra, recursos públics, fos amb la cessió temporal de terrenys o amb subvencions directes. No podrem mai avaluar l’impacte que sobre la decisió final, especialment quan no havien esclatat les dificultats econòmiques de la companyia, han tingut les protestes d’un col·lectiu capitanejat irresponsablement per Enric Dolsa i Carine Montaner amb la complicitat del PS. I no només perquè el capital defuig sistemàticament el soroll als fòrums polítics i al carrer, sinó perquè van acabar fent tremolar les cames a un Govern que cada cop en parlava amb la boca més petita. L’estratègia, basada a sembrar por per la hipotètica perillositat de les instal·lacions i sospites infundades de tracte de favor, no els va servir per guanyar les eleccions ni tan sols a Ordino. Ha estat útil, no obstant, per mesurar l’altura d’alguns electes que no han dubtat a dilapidar un projecte bo per un grapat de vots. Ara hauran d’explicar-ho als titulats o estudiants en biomedicina o disciplines relacionades que haurien pogut tenir a Andorra una excel·lent oportunitat de fer carrera professional.