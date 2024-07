País de ciclisme

Andorra és un paradís ciclista. I això no és només un eslògan. Fins a dinou esportistes professionals residents a Andorra participaran en els Jocs Olímpics de París en tres de les disciplines associades a la bicicleta com són la ruta, la pista o l’MTB. Representaran un total de tretze països d’Europa, Amèrica del Sud i Oceania en un senyal més del pes que el nostre país té dins del pilot internacional i que es visibilitza en les grans voltes per etapes. L’atractiu d’Andorra no és purament fiscal. Si només fos una qüestió de diferencial impositiu, hi hauria esportistes de moltes altres disciplines individuals que farien el pas. El clima i l’orografia són factors determinants a l’hora de decidir el trasllat a les muntanyes andorranes que proporcionen localitzacions ideals per entrenar i un trànsit respectuós. Però la relació d’Andorra amb el ciclisme va molt més enllà. El país ha esdevingut una plaça habitual de pas de grans competicions de ruta. La política turística d’Andorra sempre ha tingut present l’impacte promocional de l’arribada del Tour de França o la Vuelta a Espanya i ha apostat fort per acollir-les. Alhora Pal s’ha convertit en una de les ciutats de referència de la bicicleta de muntanya amb l’organització de proves de la Copa del Món o del Campionat del Món que, precisament aquest any, arrenca el 26 d’agost sense oblidar altres competicions anuals amateurs com la Purito o la Volta als Ports. La Massana és l’abanderada del ciclisme de muntanya amb la proliferació d’establiments dedicats a la venda i el lloguer de bicicletes i tota mena de complements. L’establiment d’una empresa tan potent com Commencal que s’ha fet un lloc a l’elit suposa un factor extra per afavorir que al voltant de la bicicleta es desenvolupi un sector d’activitat amb capacitat de reforçar atributs molt importants de la marca Andorra. Fa quatre anys a Tòquio el resident Tom Pidcock se’n va endur la medalla d’or. Tant de bo la capital francesa sigui com a mínim igual de generosa amb Doria i Carabaña i la nostra delegació multinacional.