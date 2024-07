Ràting i UE

La funció de les agències creditícies és mesurar la capacitat de les institucions i les empreses per retornar els préstecs. Una nota favorable o desfavorable en l’informe semestral marcarà el tipus d’interès que el creditor haurà d’assumir a canvi del seu deute. Per tant, cap organització que vulgui estar present en els mercats financers internacionals, sigui un govern o una entitat privada, no pot renunciar a disposar d’avaluacions d’alguna de les grans agències internacionals, sigui Moody’s, Standard&Poor o Fitch. Els informes no només radiografien la situació econòmica en un moment puntual, d’acord amb l’evolució dels darrers anys i el context internacional, sinó que s’avancen a futures amenaces fins al punt que, a vegades, la qualificació ja té presents alguns dels perills en el curt o en el mitjà termini. Perquè qualsevol entitat que destina els seus recursos a finançar el deute d’un tercer té com a primer neguit recuperar-los i com a segon percebre uns interessos d’acord amb els perills assumits. L’informe de Moodys publicat divendres sobre Andorra és molt positiu. No només manté la qualificació que havia incrementat el passat mes de gener sinó que llança missatges optimistes sobre la bona salut andorrana, que no dubta a assenyalar que es basa en unes “sòlides” finances públiques i institucions o la fortalesa creditícia. Així pronostica un creixement sostingut del PIB, el superàvit dels comptes del Govern i la disminució de la ràtio del deute públic. Com en altes avaluacions anteriors –siguin de Moody’s o d’alguna altra de les agències creditícies–, tornen a posar èmfasi en dues de les debilitats: la petita dimensió del país i l’exposició a un gran sector bancari. Però en aquest informe el que adquireix rellevància atès el moment de debat en què ens trobem és “l’evidència que la implementació de l’Acord d’Associació amb la UE” condueix a un creixement econòmic “significativament més alt” i, per tant, repercutiria en un increment de la qualificació, una reflexió que posa en relleu la quantitat de derivades a contemplar.