El negoci del ‘roaming’

Els beneficis milionaris d’Andorra Telecom se sostenien des de l’arribada de les dades i trucades en itinerància al món de les telecomunicacions en aquest negoci. L’anomenat roaming era una font d’ingressos fonamental per a l’antiga parapública que ha vist com en els darrers anys l’entrada de diners per la itinerància, tot i que encara milionària, continua anant a la baixa. Ara mateix, amb les dades tancades del 2023, ja representa menys del 25% del negoci d’Andorra Telecom. Segons els comptes del 2023 publicats al portal de transparència d’Andorra Telecom, la companyia de telecomunicacions va ingressar 19,9 milions d’euros pel roaming l’any passat. A la memòria dels comptes, l’empresa admet que “els ingressos per tràfic de roaming in han continuat el seu retrocés amb una reducció de pràcticament un 10% respecte al 2022, dos milions d’euros”. Al text s’afegeix que “amb 19,9 milions d’euros facturats el 2023, el roaming representa ja menys del 25% dels ingressos totals del negoci”. Tot i això, des d’Andorra Telecom es matisa que, “en qualsevol cas, els resultats de les negociacions han permès contenir la incidència de la davallada, que, malgrat ser important, ha estat menor de la que s’havia estimat”. Tot fa preveure que els ingressos per la itinerància seguiran a la baixa els propers anys i si s’acaba aprovant l’acord d’associació amb la UE, desapareixeran. Cal recordar que el conveni amb Brussel·les marca que Andorra s’acollirà en un període de set anys al que s’anomena roaming like at home, és a dir, qualsevol ciutadà europeu podrà usar el telèfon mòbil a Andorra sense pagar una despesa suplementària i els andorrans podran viatjar en iguals condicions per tot el territori comunitari. L’acord, atenent que Andorra pel seu caràcter turístic té una xifra de visitants cent vegades superior a la seva població, ha previst un mecanisme d’anivellament perquè les companyies d’origen compensin l’operadora andorrana i que serà reavaluat al cap de quatre anys. El procés culminarà amb la liberalització.