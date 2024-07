Generadors de residus

Els habitants d’Andorra vam generar l’any passat 152.196 tones de residus. Només un 26% d’aquests residus es van tractar al Principat. La resta, un 74%, es van exportar per ser tractats en altres països, majoritàriament a Catalunya. A aquesta xifra se li ha de sumar els residus que generen la terra i les pedres procedents de la construcció. El nombre de residus d’aquest tipus que es van enviar fora d’Andorra es van enfilar fins a les 220.848 tones. En contrapartida, al país va arribar l’any passat la minsa quantitat de 8.456 tones de residus provinents de Catalunya, concretament de l’Alt Urgell. Aquestes dades mostren clarament que Andorra és un país altament deficitari a l’hora de poder tractar els seus propis residus. Deixalles que, cal matisar, no només generen els seus 86.000 habitants sinó que també ho fan els més de 8 milions de turistes que visiten anualment el país. L’exportació dels residus generats al Principat ha anat augmentant any rere any tant en quantitat com en percentatge. L’any 2016 s’exportava només el 65% dels residus generats a Andorra. El percentatge va arribar fins al 70% els anys 2017, 2018, 2019 i 2020, va pujar fins al 72% el 2021 i va créixer un punt més, fins al 73%, l’any 2022. Unes dades que tornen a posar en entredit la capacitat de tractar els residus generats per la població i els turistes. Queda clar que el centre de tractament de residus de la Comella, una instal·lació que ha estat força criticada per les associacions mediambientals, només pot assumir una petita part de les deixalles. L’any passat es van rebre a la planta 40.176 tones, segons la memòria de la gestió de residus al Principat elaborada pel ministeri de Medi Ambient. Andorra, d’altra banda, també té un problema amb les terres i les pedres procedents de la construcció en uns temps en què s’està edificant molt al país. Hi ha una mancança d’abocadors d’aquest tipus de residus que també obliga a exportar-ne una gran quantitat. Andorra és clarament un país generador de residus i això és poc sostenible.