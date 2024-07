Efectivitat i efectisme

L’escassetat d’habitatge de lloguer assequible ha esdevingut el problema més greu del país des de la perspectiva econòmica i social. Les polítiques per afavorir l’entrada al mercat de pisos de lloguer són complexes. Difícilment una única mesura serà suficient; les administracions les afronten amb un mix d’accions en els àmbits legal, fiscal, urbanístic o social. El caràcter nacional de la problemàtica exigeix una actuació conjunta i coordinada de les institucions tant a l’hora d’aportar-hi finançament com d’actuar en els àmbits en què cadascuna té competències. El comú d’Andorra la Vella va presentar ahir el programa Reviu, orientat a aconseguir l’entrada al mercat de lloguer de pisos buits antics. La idea ja ha estat apuntada reiteradament. La corporació subvenciona un 20% de la reforma i n’obté la cessió per un període mínim de deu anys. El comú comercialitza el pis a un preu regulat i el propietari n’obté una renda garantida. El mecanisme, llevat del finançament de part de l’obra a fons perdut, s’assembla força al que va anunciar el Govern per al futur projecte de llei òmnibus, tot i que en aquest cas la cessió dels pisos buits seria obligatòria durant tres anys. I mentrestant el polèmic text anunciat el 4 d’abril a bombo i plateret continua coent-se lentament i després exigirà una complexa tramitació parlamentària. L’escassa agilitat i eficàcia del Govern en tot el que fa referència a les polítiques d’habitatge ha obert les portes que els comuns de la vall central articulin les seves pròpies accions que poden tenir encaix o no en les polítiques nacionals. Andorra la Vella ha anunciat un projecte tan ambiciós i operativament complex per un comú com escassa és l’aportació pressupostària que s’hi destina que, en el millor dels casos, permetria la rehabilitació d’una desena de pisos. Mentre les administracions no siguin capaces de posar al davant l’efectivitat de les polítiques d’habitatge respecte a l’efectisme i actuïn coordinadament, s’estaran perdent un temps i uns recursos tan valuosos com escassos.