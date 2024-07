Inspeccions a la justícia

Alguna cosa està canviant al Consell Superior de la Justícia (CSJ). L’aprovació del Codi ètic de conducta va ser un primer símptoma dels aires de renovació com ho és l’increment de la transparència d’una de les institucions més opaques del país. Si bé és natural que els màxims responsables d’un organisme públic compareguin davant l’opinió pública per donar explicacions –per exemple per fer balanç del primer any de mandat– en el cas del màxim òrgan judicial és certament insòlit. El president Josep Maria Rossell i el vicepresident Antoni Fiñana no només van respondre dimarts a les preguntes dels periodistes sinó que van reconèixer sense excuses el greu dany que causa als administrats el retard de la justícia. En ple procés d’implementació del pla de xoc de la justícia –falta proveir encara la meitat de les 25 places suplementàries aprovades– a l’espera de la posada en marxa de l’expedient electrònic, ajornada a demanda del mateix CSJ, i amb la demanda de modificació del codi de procediment penal, cal posar també la lupa en les causes que han estat objecte de retards injustificats, constatats pel mateix Tribunal Constitucional. Els membres de l’òrgan de Govern de la justícia van constatar que aquesta anàlisi ha de servir per obtenir una diagnosi i trobar solucions per agilitar els processos però van desmentir qualsevol voluntat sancionadora. Els retards de la justícia no només han suposat una vulneració de drets dels ajusticiats, també han tingut un doble cost per a l’Estat: el derivat de la cronificació de la causa i la indemnització que ha hagut d’acabar pagant. Si en les inspeccions es constata qualsevol negligència o irregularitat, no pertoca al Consell Superior fer com qui no hi veu sinó adoptar les mesures disciplinàries escaients. Un poder encarregat d’impartir justícia ha de ser referent i exemple per a la ciutadania en tenir atribuïda una de les màximes responsabilitats en un estat de dret. L’agilitat, la transparència i el rigor han de ser elements fonamentals per recuperar la confiança perduda.