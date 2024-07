Un escenari favorable

Projectar a 25 anys vista l’economia d’un país amb escenaris diferents no és una feina senzilla. Això és el que fa l’estudi de l’impacte fins al 2050 de l’acord d’associació amb la Unió Europea, un informe que, partint d’informació quantitativa i qualitativa, ha analitzat seguint mètodes acadèmics l’evolució d’Andorra amb dues premisses diferents: el manteniment de l’actual estatus com a país tercer o com a estat associat. I ha estat Andorra Recerca+Innovació (AR+I), amb el suport de la consultora especialitzada Ksnet i amb la coordinació d’un professional respectat com Yvan Lara, la que ha assumit el repte. L’estudi presentat ahir a tots els actors principals, una ronda que va finalitzar amb l’acte públic de darrera hora de la tarda, aporta un volum ingent d’informació. Una de les principals conclusions que conté, especialment des del punt de vista del creixement econòmic, pal de paller del debat al voltant de l’acord, és que l’economia tindrà millor comportament amb acord que sense i que tot i que aquesta millora no serà lineal i inicialment alguna activitat patirà, a mitjà i llarg termini serà positiva per a tots els sectors. Més enllà del PIB, els beneficis també seran constatables en les 14 variables clau de l’economia com són oferta laboral, ocupació, entrades de capital, inversió, intercanvis econòmics o sous reals. No tot són flors i violes, però sí que planteja un escenari general positiu amb l’acord d’associació. Així, per exemple, és prudent amb la diversificació assenyalant que el fet que elimini barreres amb l’extensió de les quatre llibertats comunitàries no és garantia de la generació d’activitats alternatives a les tradicionals, que, en darrer terme, dependrà de les polítiques i l’acompanyament de les empreses. Més enllà de l’oportunitat de presentar-lo ja entrat l’estiu, l’estudi ha arribat per convertir-se en una eina central del debat prereferèndum, una eina gens comparable amb l’encomanada per Andorra Endavant al bufet Gide amb una mirada parcial més centrada en qüestions jurídiques.