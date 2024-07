Cooperació francoandorrana

La setmana passada les relacions francoandorranes van fer un pas endavant amb dos projectes rellevants, un que tot just arrenca –la galeria antiallaus que ha de solucionar els problemes circulatoris derivats de les nevades a la carretera que connecta ambdós països– i un altre en estudi –una planta hidroelèctrica que en territori francès abastiria també el Principat–. El cap de Govern s’hi va referir en un vídeo difós a les xarxes socials coincidint amb la celebració de la diada nacional del país veí. Són dos iniciatives remarcables. Sobre la primera ja en vam parlar en aquesta mateixa tribuna; ve a resoldre un dèficit històric i que ha compromès en no poques ocasions la comunicació entre els dos territoris i l’economia, cabdal a Andorra, del Pas de la Casa. La segona és tot just un projecte, però de molta rellevància. El Principat té un repte important sobre la taula que potser ha perdut ressò superada la crisi energètica que va tensionar notablement FEDA i que va repercutir en els consumidors, però que segueix sent plenament vigent. I és el de guanyar autonomia en aquest àmbit, precisament per estar més preparats quan arribin eventualitats com la viscuda arran de la guerra d’Ucraïna. Disposar del suport d’una companyia de pes en el sector com la francesa EDF és una molt bona notícia, però també abordar projectes conjunts que beneficien els dos territoris i que tenen tot el sentit del món quan tantes vegades es parla de l’àrea pirinenca. Andorra també ha d’arrencar un projecte d’envergadura i que ha de ser el que més producció energètica aporti en un futur, el parc eòlic del Maià. Les iniciatives conjuntes parlen de les bones relacions entre els dos territoris, remarcava Espot. Sovint s’ha debatut sobre el desequilibri existent en les relacions amb el nord i amb el sud. Una major immigració espanyola, la connexió evident amb Catalunya pels llaços culturals i lingüístics compartits, poden haver decantat la balança d’un cantó però el veí del nord ha de seguir sent un soci de primer ordre.