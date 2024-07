Llei de caça renovada

Un comportament certament temerari com usar una arma sota els efectes de l’alcohol o qualsevol altra substància tòxica no està recollit a l’actual legislació sobre caça. Un buit que repara el projecte de llei aprovat pel Govern, que ha d’entrar de manera imminent a tràmit parlamentari, i que inclou una disposició de modificació del Codi penal per tipificar aquesta conducta clarament imprudent com a delicte. Blindar la seguretat és un dels objectius de la nova norma –consensuada amb els responsables de la Federació de Caça–, així com assegurar el respecte per a la pràctica correcta d’una activitat que fa una funció essencial en el control de les espècies però que també està lligada de tant en tant a episodis de males praxis. Un territori que cerca l’excel·lència en aquesta pràctica ha de castigar més fortament qui se salta la norma, sostenia el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, en la presentació del text. Certament, les multes i suspensions o inhabilitacions de les llicències han de ser el màxim d’exemplaritzants per esdevenir dissuasives. L’any passat es van registrar nou infraccions i totes de caràcter lleu –una de molt greu lligada a la Setmana de l’Isard va quedar arxivada–, un balanç que indica que no hi ha una problemàtica estesa d’irregularitats i que també destaca la mateixa Federació de Caça. El col·lectiu ha de ser el primer interessat en el respecte escrupolós de la legislació i que el balanç d’infraccions sigui zero. Però la nova llei també ha volgut corregir la vara de mesurar de les conductes fora de la norma incorporant el criteri de la intencionalitat. Es tracta que aquell caçador que incompleix la normativa de manera accidental i no volguda tingui una repercussió menor, una modificació comprensible però que requerirà que els banders siguin escrupolosos en la lectura dels fets per evitar picaresques. La llei també incorpora canvis en la caça de l’isard per a una millor gestió o incorpora l’opció d’usar nous ginys en les batudes, però en part dels casos caldran desplegaments reglamentaris per afinar al màxim la regulació.