Relleu al Coprincipat

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ja té relleu. Ho va anunciar ahir el Vaticà en una roda de premsa convocada d’urgència al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell. Quan Vives es jubili, el càrrec de bisbe d’Urgell i consegüentment de Copríncep d’Andorrà l’ocuparà el prevere Josep-Lluís Serrano Pentinat. Actualment, conseller de la nunciatura al servei de la secretaria d’Estat del Papa Francesc, Serrano Pentinat ha estat nomenat bisbe coadjutor d’Urgell amb dret a la successió de Joan-Enric Vives. Cal destacar que l’arquebisbe Vives continuarà sent el bisbe diocesà d’Urgell i Copríncep episcopal d’Andorra fins que es produeixi el seu cessament per jubilació. Mentre això no succeeixi, “Serrano Pentinat treballarà, amb potestat ordinària com a vicari general, en les tasques pastorals de la diòcesi a fi de conèixer el bisbat d’Urgell, les seves persones, institucions i entitats, així com el funcionament de les institucions del Principat d’Andorra, del qual, al seu dia, en serà el Copríncep”, van explicar ahir des del bisbat d’Urgell. La figura del bisbe coadjutor pot ser clau per al futur del Coprincipat, ja que quan comenci a exercir el càrrec Serrano Pentinat ja haurà conegut en primera persona la idiosincràsia del Principat i els dossiers que més tibantor poden crear entre el Govern i l’Església catòlica, com pot ser el cas de la despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs. El futur Copríncep episcopal va néixer a Tivissa, província de Tarragona i diòcesi de Tortosa, el 19 de març del 1977 i, després d’un temps pastoral al seminari de Tortosa, on va formar-se al col·legi diocesà de la Immaculada i al seminari major de Tortosa, va ser enviat a Roma l’any 2005, on va estudiar Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana. De l’any 2012 al 2019 va estar al servei diplomàtic de la Santa Seu, ha estat enviat com a secretari de la nunciatura apostòlica a Moçambic, Nicaragua i el Brasil i, finalment, del 2019 a l’actualitat, ha servit com a secretari en la secció per als assumptes generals de la secretaria d’Estat.