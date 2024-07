Adeu als talls per la neu

L’hivern 2025-2026. Aquesta és la data prevista perquè s’acabin els tancaments de la carretera RN-320, la d’accés a Andorra des de França, en episodis de molta neu en cas d’allaus. En aquelles dates s’hauran acabat els treballs de construcció de la galeria de protecció d’allaus coneguda com a Hospitalet 2, unes obres que ahir va visitar el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand. La construcció de la galeria, recordava ahir l’executiu en un comunicat de premsa, és la inversió prioritària de l’acord internacional signat el 22 de març del 2017 entre els governs d’Andorra i de França, i completarà en menys de dos anys el paquet de mesures engegades per prevenir i gestionar els riscos naturals al llarg del recorregut entre Tarascó i la frontera francoandorrana. La nova galeria de protecció d’allaus reforçarà la qualitat del servei prestat en matèria de viabilitat hivernal i oferirà una major seguretat als usuaris de la carretera en cas d’esdeveniments meteorològics excepcionals, assenyala el mateix comunicat. Quan s’acabin les obres s’hauran invertit 26 milions d’euros, un 50% pagats pel Govern. Espot justificava ahir la inversió andorrana en territori d’un Estat veí en el fet que “es farà realitat un dels projectes més ambiciosos i necessaris en termes de mobilitat en els accessos entre Andorra i França”, i en els beneficis que aportarà la galeria de protecció d’allaus en termes de seguretat i mobilitat. Tot i que en els últims anys els talls de la carretera per la neu i el perill d’allaus han estat mínims, cal recordar, per exemple, l’hivern del 2015, en què l’accés va estar tallat durant una setmana amb els consegüents perjudicis econòmics que va comportar per al país. Garantir que la connexió amb França estarà oberta tot l’hivern és una bona notícia, també ho són les obres d’eixamplament d’alguns trams de la carretera RN-22 entre la Croisade i la frontera andorrana. Més lluny en el temps es veu la millora completa d’aquest eix fronterer per part de França que encara no té un pla concret.