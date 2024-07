El valor de l’estadística

El departament d’Estadística del Govern s’ha convertit en una de les fonts principals d’informació pública. Cada setmana s’envien nombroses notes de premsa relatives a dades mensuals –algunes tan rellevants com l’evolució de la inflació o de les contractacions– o anuals, que marquen amb molta més claredat les tendències. La tasca del servei ha d’anar molt més enllà de la difusió indiscriminada de qualsevol dada que estigui a les seves mans. L’elaboració d’un pla d’estadística amb una durada de quatre anys amb rang de llei aprovat pel Consell General ja té com a objectiu la fixació de criteris bàsics com són la qualitat i l’actualitat de la informació que contenen. El resultat, no obstant això, del dia a dia de l’activitat estadística dista molt de les necessitats reals. Es publiquen reculls de dades sovint d’escàs valor per a l’administrat, les empreses o les administracions. Un cas que ho il·lustra a la perfecció és la publicació recent de l’estadística dels tràmits davant l’Administració pública corresponents al 2023. En un moment en què el Govern té en marxa un ambiciós pla de transformació digital que entre els pilars principals té el desenvolupament de l’anomenada e-administració, que ha de permetre realitzar la major part de les gestions en remot, s’obvia qualsevol referència als tràmits no presencials. L’informe en qüestió –que abraça qüestions com el temps de resolució, estat de les gestions, tipologia, el servei i els dies o mesos més intensos– no inclou una dada tan essencial com el percentatge de gestions digitals. Tampoc s’aporta informació qualitativa important com ara les causes que han portat a una reducció de 9.000 tràmits (-4,85%) el 2023 respecte a l’any anterior. L’estadística i l’anàlisi de dades han de tenir en una administració petita com l’andorrana un paper determinant en la presa de decisions. Convertir el departament en un autèntic servei d’estudis capaç de traslladar als alts funcionaris i els ministres informació de valor que avanci les tendències pot ajudar a planificar, impulsar o corregir polítiques.