El pirateig del futbol ha arribat a la Batllia. Les causes relacionades amb el frau dels drets d’explotació o d’imatge no són habituals al país. En el cas que ens ocupa, la rellevància dels actors concernits, els escassos precedents i la nul·la jurisprudència encara el fan més interessant. Qui promou les denúncies és LaLiga, l’organisme que tutela la primera i segona divisió de futbol espanyola, i que a l’Estat veí ha iniciat una croada contra les emissions il·legals. No és l’únic ni el principal perjudicat pel frau. Altres actors importants, però que estan en un segon pla, són Movistar, la plataforma televisiva espanyola titular dels drets de LaLiga a Andorra i, sobretot, Andorra Telecom, que els explota i que, tot i ser el principal afectat, ha optat per inhibir-se. La demanda contra els bars i restaurants que difonen el futbol pirata ha anat precedida de l’enviament d’inspectors de la pròpia LaLiga a establiments en territori estranger amb escassa cobertura legal, en una operació difícil de pair perquè és l’operadora andorrana qui explota els drets en exclusiva i a qui li correspondria defensar-los. Té tant sentit que aquesta associació espanyola de clubs acudeixi a la justícia andorrana com que ho faci la Bundesliga, la Premier o qualsevol de les grans productores de cinema internacional, el senyal de les quals arriba via la telefònica andorrana. La pirateria és una activitat il·legal que ocasiona pèrdues milionàries als titulars legítims dels drets televisius que els han pagat a preu d’or. Els perjudicats tenen el dret i el deure de lluitar-hi i reclamar. Ara bé, el procediment s’ha de fer amb les màximes garanties del respecte dels drets dels investigats, no traslladant informació personal dels usuaris a organismes estrangers i, sobretot, no caure en la temptació de lliurar-los informació sobre les comunicacions privades i de les URL visitades amb finalitats prospectives. I si una entitat ha demostrat un escàs respecte per la privacitat ha estat LaLiga, que en el seu moment utilitzava un micròfon per detectar bars pirata a través de la geolocalització.