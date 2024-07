Un pacte parcial

En tots els grans acords, sovint té més protagonisme qui no surt a la foto. Els firmants del pacte nacional de salut van posar per a la imatge que oficialitzava l’entesa, en què faltaven tots els grups parlamentaris de l’oposició: Concòrdia, el PS i Andorra Endavant. O vist des de l’altra perspectiva, els treballs arrenquen amb els partits que, tot i tenir majoria asboluta al Consell, representen poc més del 40% dels vots a les generals. L’absència, que no ha de ser definitiva ni ha de condicionar l’entesa dels promotors, sí que representa un cop per al Govern, que volia treballar un dossier tan transcendent amb el màxim consens i fora de la confrontació política. Tant o més important que la representació política ho és la dels actors del món sanitari. Tot i la bona resposta, també aquí cal lamentar l’absència de tres col·legis professionals que són, des de la perspectiva sanitària, peces importants -fisioterapeutes, logopedes i podòlegs- o diverses associacions relacionades amb la salut mental. Però lluny d’aquest entrebanc inicial, el Govern i les institucions de caràcter públic tenen la responsabilitat de liderar una reforma que ha de permetre adaptar-se al nou context d’augment sostingut de la despesa o de cronificació i encariment dels tractaments. I han de demostrar que les frases genèriques de manual –posar el pacient al centre seria un bon exemple– ben poc diuen a la ciutadania i que és la plasmació en mesures concretes el que pot ajudar. El control dels costos i el finançament tindran un pes determinant en la presa de decisions de l’acord. Com més interlocutors hi hagi reunits al voltant de la taula més ampli serà el ventall d’opinions, sensibilitats i interessos, i més ponderades haurien de ser les resolucions. Només el primer trimestre d’aquest any les despeses en salut de la CASS van augmentar un 15%, en una tendència inassumible a mitjà termini. I com que moltes de les mesures s’hauran d’acabar al Consell serà necessari que les forces polítiques que no participen en el pacte en vagin coneixent els detalls i treballant-los pel seu compte.