El conflicte al SAAS

El SAAS és en aquests moments una olla de pressió que necessita una mica de calma per consensuar mesures que permetin un ambient laboral que actualment –no es pot negar– va en detriment de la qualitat assistencial que reben els usuaris. La gestió de l’anterior direcció general amb Josep Maria Piqué al capdavant va ser negativa, van marxar professionals de reconeguda reputació i es va abonar un mal ambient entre els sanitaris que va pel camí d’un final no desitjable. L’actual direcció i els representants dels treballadors estan obertament enfrontats per unes diferències que van començar per les primes per objectius i que han posat al descobert que els problemes a l’hospital són molt més amplis. Potser ja és hora que el ministeri hi digui la seva i intervingui per moderar la situació sense posar més llenya al foc. Les primes es van deixar de pagar durant la pandèmia i s’havien de recuperar el 2022, cosa que la direcció del CASS nega. Difícilment es pot abonar la idea que els treballadors renunciaran a un complement que tenen pactat i, indiferentment de si és just o no, no se’ls pot denegar. Però hi ha més punts de divergències. La directora general, Meritxell Cosan, no amaga que s’ha pres malament que s’hagi portat l’afer de les primes a la justícia. Segurament hauria de ser el darrer recurs, però les distàncies estan tan allunyades que sembla que només un batlle pot acabar decidint. Un estudi de les condicions laborals dels sanitaris a Andorra, França i Catalunya mostra que el personal del SAAS treballa entre un 10 i un 20% més hores anuals que el personal de l’Institut Català de la Salut (ICS). Cosan replica posant sobre la taula que la retenció impositiva és menor, i és així, però això no desvirtua que les administracions francesa i catalana paguen més als seus treballadors, deixant de banda altres aspectes com temps per a la investigació i jornada més reduïda. Capítol a banda mereix el posicionament d’Inspecció de Treball, que ha negat al personal del SAAS el seu dret constitucional a la vaga. El final, avui dia, es veu molt lluny.