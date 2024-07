Treball híbrid

La pandèmia va demostrar que el teletreball és una opció viable. Van ser molts els negocis i les institucions que van mantenir l’activitat amb les plantilles en remot. A les empreses més preparades tecnològicament, la transició cap al nou model va ser més senzilla que en aquelles que van haver d’habilitar accessos externs a la infraestructura informàtica i, sobretot, reforçar la ciberseguretat. En aquell moment semblava que la implantació del teletreball era imparable, però passat el temps la majoria d’administracions i negocis han tornat a l’esquema tradicional. Trencar amb el treball presencial i permetre al personal desenvolupar la seva tasca des de qualsevol punt del planeta sense reduir la productivitat va molt més enllà de la tecnologia. Els equipaments i les eines informàtiques de treball col·laboratiu són essencials, però encara ho és més la definició clara dels objectius i el mesurament dels resultats per part dels responsables de cada àrea. El teletreball es basa en la confiança, però també en la correcta gestió de les tasques, dels projectes i dels equips humans, i converteix les empreses en més atractives per als professionals més qualificats, que reivindiquen major flexibilitat laboral. El comú d’Ordino va aprovar dijous un reglament amb una fórmula híbrida que permet, sempre que les tasques assignades ho possibilitin, dues jornades setmanals de treball remot. Els beneficis d’aquest sistema mixt són variats, tant des de la perspectiva de la conciliació, de la reducció dels desplaçaments i de la petjada ecològica, com de la qualitat de vida dels treballadors... Les organitzacions, tot i que no sempre els directius, han entès que un col·laborador puntual que està vuit hores a la feina no ha de ser més productiu que un que desenvolupa la seva activitat en remot. La corporació encapçalada per Maria del Mar Coma ha fet un pas endavant que pot ser un exemple per a altres entitats, però també té el deure de garantir, amb avaluacions periòdiques i la rendició de comptes als administrats, que els resultats són tan bons o millors.