Participació i decisió

Articular mecanismes de participació ciutadana per a la presa de decisions és un dels reptes de les administracions democràtiques. La consulta i corresponsabilització de la població per dissenyar solucions adaptades a les necessitats reals millora la qualitat de vida dels ciutadans, redueix la distància entre institucions i ciutadans i reforça la democràcia. I el procés té ben poc a veure amb iniciatives adoptades fins ara, amb altes dosis de màrqueting, com posar a votació popular un projecte per incloure en el pressupost del ministeri d’Ordenament Territorial, sigui una passarel·la, un arbre generador d’energia eòlica o una voravia. Si en un àmbit és essencial l’empoderament dels administrats és en el de la mobilitat sostenible. La conversió dels subjectes passius de les decisions del Govern o els comuns en còmplices actius pot ser diferencial en l’èxit d’un projecte o un programa. Perquè a l’hora d’aconseguir, per exemple, un canvi cultural dels ciutadans que impliqui l’ús del transport públic en detriment del vehicle privat són tan fonamentals els incentius i les mesures dissuasives com la conscienciació. Aquest ha estat precisament l’àmbit triat pel Govern per dur a terme el procés participatiu més ambiciós que ha tirat endavant fins ara. Prop de 350 persones hi han pres part i s’han recollit fins a 474 propostes o possibilitats de millora que hauran de ser estudiades per l’executiu o traslladades a altres organismes com els comuns. El Govern va presentar els resultats del procés dimarts passat en un acte públic, un balanç que ja va voler acompanyar de les primeres decisions adoptades. Així, es va anunciar l’ampliació del bus nocturn, fins ara només disponible divendres i dissabte, a tots els dies de la setmana a partir del setembre, o l’increment de 24 serveis addicionals de línies en temporada baixa. Al marge de la calendarització de les mesures, és important que els participants en el procés i la resta de la ciutadania percebin des d’un primer moment com les propostes deriven en decisions.