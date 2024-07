Combatre l’exclusió

La complexa situació del mercat de lloguer ha tret focus a iniciatives amb una perspectiva eminentment social. En un moment en què l’agenda política té com a principal tema de debat el projecte de llei òmnibus de creixement sostenible i de foment de l’habitatge, s’ha fet balanç del programa Primer la llar, una iniciativa fruit de la col·laboració de l’Institut Nacional de l’Habitatge, la Fundació Armor, el Govern d’Andorra i la Creu Roja. El públic objectiu a qui va adreçat són les persones en risc d’exclusió social o en situació de vulnerabilitat a qui es proporciona una atenció integral que implica allotjar-les i proporcionar-los assistència sociosanitària. La Casa Aristot Mora, pal de paller de la iniciativa, disposa d’un total de vint-i-dos pisos. Vint d’ells es destinen a habitatges de protecció pública, mentre que els altres dos queden en mans del ministeri d’Afers Socials, que els destina a casos d’urgència. Des de la posada en marxa del programa, ara just fa un any, se n’han beneficiat un total de 29 persones, per a les quals ha significat una xarxa de seguretat bàsica, destinada a afavorir un projecte de vida autònoma en un entorn comunitari i normalitzat. El perfil majoritari dels usuaris del programa és el d’un home de més de 50 anys que no treballa o que és pensionista. L’èxit de l’acompanyament social cap a la inserció social passa perquè l’accés a la llar vagi més enllà, amb una intervenció que tingui en compte la situació de la família, la recuperació dels vincles socials, facilitar l’accés a la feina i les competències personals, formatives o socials. Establir, com en aquest cas, sinergies entre el sector públic i privat (Fundació Armor) és una garantia per ampliar els recursos disponibles i fer-los més efectius. L’Institut de l’Habitatge, que té 25 persones a la llista d’espera, confia que l’exemple de Primer la llar serveixi d’incentiu a altres entitats o organitzacions del país perquè participin activament en iniciatives d’aquestes característiques, orientades a donar suport a les persones en una situació més precària a la piràmide social.