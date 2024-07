Un festival fallit

Transcorregut un temps raonable des de l’anul·lació del concert de David Guetta, ha arribat el moment de començar a extreure’n conclusions. La primera és òbvia, però resulta necessari recordar-la per ressituar el centre del debat: la realització d’esdeveniments d’oci a l’aire lliure de gran format està supeditada al temps. Difícilment es pot tenir un pla B per a un concert multitudinari, tècnicament complex, i menys improvisar-lo en unes hores. El públic és perfectament conscient que en cas d’anul·lació podrà recuperar, en el millor dels escenaris, l’entrada, però mai tota la despesa associada de desplaçament i estada. I això passa tant si Bruce Springsteen actua a l’Estadi Olímpic de Barcelona com en qualsevol dels grans festivals d’estiu internacionals. Situada aquesta primera premissa que molts semblen oblidar –inclosa la consellera Carine Montaner, que proposa destinar 400.000 euros públics a pagar una nit d’hotel als visitants que es van quedar sense concert–, també cal apuntar altres reflexions i interrogants. La primera és sobre la contundència de l’informe de Protecció Civil que va propiciar l’anul·lació i com es van errar les projeccions. I la segona és si una localització d’alta muntanya a l’estiu és la millor per dur un espectacle de tarda d’aquestes característiques i si es disposava d’un pla efectiu per evacuar 10.000 persones des del Tarter. Quina és la probabilitat, suposem que calculada abans de decidir la ubicació, que a la localitat canillenca a final de juny hi hagi una tempesta d’aigua i llampecs? Andorra Turisme va assegurar ahir que es recuperarà la totalitat de la inversió, però, i el desgast de la marca? L’anul·lació de Guetta, que cuejarà durant setmanes, ha estat la cirereta d’un pastís que va forçar la suspensió del festival youtuber o la venda a preu de saldo de les entrades de Molan los 90. I, mentrestant, el Govern, responsable de l’anul·lació, no s’ha dignat a comparèixer per aclarir els molts dubtes delegant en un tècnic de Protecció Civil, el director artístic del festival i, ja ahir, el director d’Andorra Turisme.