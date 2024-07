Codi de conducta al Consell

El Butlletí del Consell General va publicar la setmana passada la Guia per a l’aplicació del Codi de conducta dels consellers generals. La publicació està adreçada als parlamentaris per facilitar, durant l’exercici del seu mandat, el compliment dels deures i els procediments establerts al Codi de conducta dels consellers generals, aprovat en sessió del Consell General el 22 de desembre del 2022. Segons recordava ahir mateix la Sindicatura en una nota de premsa, la institució “vol sensibilitzar i orientar els parlamentaris per ajudar-los a evitar pràctiques que poden influir en l’exercici del seu mandat, el qual sempre ha de caracteritzar-se per ser independent, imparcial i objectiu”. D’aquesta manera, “es vol reforçar la confiança dels ciutadans envers la legitimitat de les decisions i dels acords que es prenen en seu parlamentària”. A la nota, Sindicatura també recorda que el Codi de conducta dels consellers generals “és un instrument que recull regles d’obligat compliment i preveu garanties efectives de control i d’exigència, amb sancions, en cas d’incompliment, que poden anar des d’una amonestació escrita fins a la suspensió temporal de l’exercici de la funció parlamentària”. El codi, a tall d’exemple, assenyala que els consellers generals tenen el deure de declarar, de forma detallada i precisa, aquells interessos privats que puguin tenir relació amb les seves activitats públiques. També tenen el deure de detectar quan es troben davant d’un conflicte d’interès, és a dir, en una situació en què hi hagi risc que un interès personal seu o d’una persona propera causi una influència il·legítima en l’exercici adequat del seu judici o discerniment com a representant del poble andorrà que pugui interferir inadequadament en la seva imparcialitat i objectivitat. Són una sèrie de deures i procediments que han de transmetre confiança política a la ciutadania. El codi deixa clar que els consellers han de servir a l’interès públic i inhibir-se del treball parlamentari quan un text legislatiu pot beneficiar-los per la condició que sigui.