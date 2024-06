Més de 900.000. Aquesta és la xifra que va anunciar divendres el departament de Mobilitat. Són els vehicles que el Govern preveu que entraran al Principat per les dues fronteres els mesos de juliol i agost. Es tracta d’un 5% més respecte al mateix període de l’any passat. El mes de juliol s’espera l’arribada de 402.000 vehicles, dels quals el 60% accedirien al territori per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa al mes d’agost, el pas de turismes augmenta fins als 482.000 segons la previsió, amb el 60% provinents d’Espanya. Una xifra que es duplicaria o fins i tot es triplicaria si parléssim de persones. D’aquí s’hauria de saber –Estadística ja donarà les xifres en el seu moment– quina quantitat dels visitants són turistes –és a dir, les persones que passen almenys una nit a Andorra– i quina quantitat són excursionistes –les persones que entren i marxen el mateix dia del país–. Perquè les dades fossin encara més valuoses, caldria conèixer quina és la despesa econòmica per dia que fa cada visitant i, per exemple, les nits que pernocta i en quin tipus d’establiment. Aquestes xifres donarien una radiografia de quin és el tipus de turista que rep Andorra a l’estiu. Que la xifra de vehicles s’enfili a gairebé un milió no fa pensar que aquests possibles tres milions de visitants aportin a Andorra un turisme de qualitat. Les polítiques del ministeri, amb Andorra Turisme al capdavant, han aconseguit que els mesos d’estiu, que eren una temporada considerada baixa sobretot al juliol, apleguin una xifra de visitants considerable. El Principat acull activitats culturals, com el Mountain Music Festival d’aquest cap de setmana o l’espectacle del Cirque du Soleil que arrenca dissabte vinent i estarà un mes al país, que han contribuït a atraure visitants en quantitat. El que s’haurà de veure és quina és la qualitat, sobretot en despesa al país, d’aquests visitants. Hi ha dies a l’estiu que Andorra sembla sobrepassada pel turisme. Es veu a les carreteres, moltes vegades col·lapsades, i els camins de muntanya, que en èpoques d’estiu semblen la Rambla.