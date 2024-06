Formar-se per innovar

La innovació és una activitat estretament lligada a la formació. Les empreses que obren nous camins necessiten capital humà altament qualificat per tirar endavant els projectes. Són recurrents els laments d’emprenedors o inversors estrangers que constaten les dificultats en un país de les característiques d’Andorra per trobar personal qualificat, especialment en les activitats més relacionades amb la tecnologia. Un sistema de quotes d’immigració molt rígid, incapaç de donar resposta als requeriments canviants, i la llunyania d’universitats o centres de formació de referència són dues mancances importants amb vista a la creació d’un ecosistema basat en la innovació. Sense generar o atreure talent serà difícil ampliar amb nous sectors l’actual model econòmic. Per això és fonamental que el Govern tingui una visió transversal de les activitats que pretén afavorir perquè tots els departaments i organismes públics treballin col·laborativament, detectin les barreres i habilitin els mecanismes per aixecar-les. Si en els darrers anys la tendència del Govern a l’hora d’afavorir noves activitats ha estat la de disparar a tot el que es mou, des de la biotecnologia, el sector digital, els videojocs o la indústria audiovisual, és fonamental atesa la mida d’Andorra i les limitacions pressupostàries prioritzar una o dues activitats amb potencial i treballar coordinadament per afavorir-les. La ministra d’Economia, Conxita Marsol, va apuntar dijous la voluntat de crear una àrea d’innovació al voltant de la Universitat d’Andorra en col·laboració amb Andorra Business i Andorra Recerca i Innovació. La participació de la UdA en l’acompanyament de la diversificació econòmica és bàsica. L’aposta per titulacions específiques, alineades amb les prioritats de diversificació fixades pel Govern i el sector empresarial, i formacions complementàries per anar-se adaptant als nous requisits del mercat és essencial. Sense aquest suport acadèmic, qualsevol anunci sobre la potenciació de l’emprenedoria basada en la innovació no és més que un brindis al sol.