Desenclavar Andorra

La ruta amb Palma es convertirà en la segona línia regular de l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell. La prova pilot de l’hivern passat s’allargarà durant tot l’any vinent després dels bons resultats assolits en la venda de passatges. L’ocupació mitjana del 70% va garantir que el Govern no s’hagués de rascar la butxaca i va animar a ampliar-la, tot i que des de l’executiu s’opta per la prudència i es manté el caràcter de test abans d’oficialitzar-ho com a segona línia regular de l’aeroport. El nou concurs suposa, no obstant, un salt qualitatiu perquè inclou almenys dues freqüències setmanals, l’elecció dels dies de les quals es deixa en mans del futur concessionari. Aquesta ampliació garanteix un flux continu de viatgers entre dues destinacions de referència i complementàries com són Andorra i les Illes Balears amb un intercanvi turístic intens que ara es veurà afavorit per una nova via ràpida de comunicació. La política aeroportuària del Govern s’ha basat en la prudència no només a l’hora de triar l’aeroport de referència, fugint, per exemple, dels cants de sirena per construir-ne un de nou en territori nacional amb un greu impacte mediambiental, sinó a l’hora de triar i subvencionar rutes específiques per garantir l’activitat, ajuts que en el cas comentat de Palma no s’han hagut de desemborsar atès l’èxit de la línia. El model de gestió conjunta de l’aeroport amb la Generalitat de Catalunya i l’aposta per anar ampliant progressivament els vols cap a altres ciutats ha de ser la política a mantenir. El treball s’hauria de centrar ara a fer noves proves pilot amb ciutats europees de referència des del punt de vista turístic, econòmic i polític com París i Brussel·les. El negoci aeroportuari és complex i volàtil. Per això és necessari dimensionar correctament les inversions i la despesa recurrent que s’hi destina per fer-lo sostenible financerament i garantir la continuïtat d’una infraestructura amb vols regulars, però també amb avions privats que ha d’actuar de motor per a Andorra i per la resta del Pirineu.