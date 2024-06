Garanties religioses

La Constitució garanteix a través de l’article 11 la llibertat ideològica, religiosa i de culte. En el punt tercer d’aquest mateix article es reconeix la personalitat i plena capacitat jurídica de les entitats de l’Església catòlica, l’exercici lliure i públic de les seves activitats i el manteniment de les relacions de col·laboració especial d’acord amb la tradició andorrana. Aquesta situació preeminent del catolicisme, arrelada en una tradició històrica que va molt més enllà de la figura del Copríncep episcopal, no és obstacle per la protecció de la llibertat de religió, un dret fonamental reconegut, com dèiem, per la nostra carta magna, i per la legislació de molts dels països democràtics. L’exercici de manera ordenada i transparent d’aquest dret fa necessari comptar amb un registre d’entitats religioses que no només protegeixi l’exercici de la llibertat religiosa sinó que contribueix a la seguretat jurídica i la transparència. I aquest és fonamentalment l’objectiu del projecte de llei qualificada del registre d’entitats religioses que ha estat aprovat pel Govern a proposta del ministeri de Justícia i Interior que ha mantingut un diàleg sostingut amb el Grup de diàleg interreligiós que treballa en cooperació amb la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco. El mateix registre oficial ha de permetre a l’Estat un control de les entitats religioses, sense interferir en el seu funcionament i respectant-ne l’autonomia. Aquesta supervisió ha de garantir que operen dins del marc legal i respectin els principis democràtics i el respecte dels drets humans. Alhora, ha de permetre discriminar les entitats religioses d’aquelles associacions o grups centrats en l’estudi i l’experimentació dels fenòmens psíquics i parapsicològics o en la difusió de valors humanístics, espiritualistes o de qualsevol altra natura. El responsable del registre, si prospera el text tancat per l’executiu, també haurà d’impedir l’oficialització de les sectes o totes aquelles organitzacions que valent-se de la llibertat de creença atemptin contra la llibertat dels seus adeptes amb una captació abusiva o il·lícita per protegir la ciutadania.