Nou repte de Caldea

Caldea ha arribat a la maduresa. El centre termolúdic, que va néixer ara fa trenta anys com a projecte d’un equip comunal visionari però voltat de polèmica, va tenir una infantesa i una adolescència complicada. Llastat pel deute milionari derivat de la construcció i la posada en marxa, no va ser fins a l’arribada a la corporació de Toni Martí que aquest equipament turístic, un dels símbols d’identitat de la marca Andorra, no va reflotar-se. El comú va assumir el deute a canvi d’accions i, quan els números ja eren positius, va recol·locar-ne una part molt important al sector privat. Des de llavors la SEMTEE, una societat mixta de capital molt repartit, s’ha convertit en motor turístic del país conjugant l’interès públic, representat pels diferents equips comunals que es guarden un 25% de les accions, i els resultats reclamats dels socis privats que, tot i ser conscients que és un projecte de país, vetllen per la rendibilitat de la inversió. El model de gestió no és nou. Les estacions d’esquí de la Vall d’Orient també conjuguen socis públics i privats però la sintonia en el cas de Caldea ha estat exemplar. Superades aquestes tres dècades de creixement continuat, el centre termolúdic afronta un nou repte equiparable al que el 2013 va suposar el naixement d’Inúu, que apostava pel concepte del benestar i l’exclusivitat per donar resposta a un nou segment de turistes de més poder adquisitiu. La inauguració de la gran llacuna reformada aquest mes d’agost serà un avançament del punt central de la reorientació: l’obertura d’un hotel de quatre estrelles a la icònica torre de Caldea, prevista per al 2026, i que convertirà el termolúdic en un centre d’oci integral. La quantiosa inversió –hi ha pressupostats trenta milions d’euros– evidencia la confiança de la corporació i dels socis privats en un equipament que ha estat capaç de portar a un altre estadi l’explotació de les aigües termals de la parròquia i que ha contribuït a la desestacionalització turística del país amb un flux de visitants més enllà de la temporada alta.