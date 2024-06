El Consell General va aprovar dijous passat el projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum que permetrà al Govern augmentar en un 6% la taxa a la importació de tabac. Unes taxes que no es tocaven des de l’octubre del 2022. L’objectiu d’elevar la càrrega impositiva, segons va argumentar el Govern quan va anunciar la pujada de les taxes, “és trobar un equilibri just entre mantenir la competitivitat comercial respecte als estats veïns i, al mateix temps, evitar diferencials de preu massa importants que afavoreixen el tràfic il·lícit d’aquesta mercaderia sensible”. A la memòria justificativa del projecte de llei, des del ministeri de Finances es recorda que les taxes històricament s’han anat modulant per obtenir l’equilibri entre la competitivitat comercial respecte als estats veïns, però, al mateix temps, que la diferència de preu no es dispari i afavoreixi la pràctica del tràfic il·lícit. També s’assenyala que els dos estats veïns estan protagonitzant polítiques diferenciades i que mentre que a Espanya s’ha mantingut la pressió fiscal sobre el producte, a França s’ha incrementat notablement. Així que, malgrat que el marge amb l’estat veí del sud –que, a més, és el que té preus més baixos– no ha crescut, l’executiu justifica que s’ha d’actuar perquè el marge amb el nord no es dispari més. Apujar el preu del tabac és una mesura que pot ajudar a frenar el contraban, però no és l’única que es pot adoptar des del Govern. S’ha d’augmentar la pressió contra els que es beneficien del contraban de tabac i contra els mateixos passadors. Fa uns dies, a tall d’exemple, es va comunicar la detenció dimarts passat de dos homes no residents al país amb 5.370 paquets de tabac de contraban al Pas de la Casa. També cal seguir apostant per la col·laboració amb les autoritats dels països veïns, que són els més perjudicats per aquest tràfic il·lícit. Preferentment amb França, que actualment és el que està patint més el contraban de tabac procedent d’Andorra per l’elevat diferencial de preus existent, que poc es rebaixarà amb la pròxima pujada.