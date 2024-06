Pensions poc dignes

Contribuir durant més de 35 anys a la caixa de les pensions no garanteix que en arribar a l’edat de jubilació la prestació permeti viure folgadament. Ho diuen els números recollits per la CASS; l’any passat la pensió més freqüent dels qui havien cotitzat aquesta franja de temps se situava en els 1.296 euros mensuals, només 10 euros per sobre del salari mínim aprovat per al mateix 2023. El representant dels pensionistes al consell d’administració de la Seguretat Social lamenta una situació que atribueix al poc que s’ha cotitzat i es continua cotitzant. El mateix problema que afecta la pròpia sostenibilitat del sistema. La gran reforma del model és d’aquells projectes pendents que s’ajornen legislatura rere legislatura. La passada es va fer un pas endavant important amb la creació d’una comissió legislativa específica per abordar-la i la CASS hi va contribuir amb un plantejament propi, basat en opinions expertes, però que suposaria un canvi de paradigma notable. Ja ha quedat clar que aquesta legislatura no hi haurà canvis d’abast, però sí que està sobre la taula aprovar un increment de les cotitzacions. La bona salut del fons de reserva i el fet que el ritme econòmic garanteixi ara per ara que es poden pagar les jubilacions amb el que s’ingressa per les aportacions dels treballadors –sense necessitat de recórrer a la guardiola– no poden ajornar unes mesures necessàries. I és evident que en algun moment s’han de plantejar modificacions de més envergadura perquè ho dictaminen també els propis canvis a l’entorn del treball. La incorporació al món laboral és cada cop més tardana, amb la qual cosa els períodes de cotització s’escurçaran. Si ara ni una carrera d’aportacions llarga garanteix una pensió suficient per poder viure sense estretors, què pot passar quan les noves generacions arribin al retir? Andorra ha estat poc diligent amb les adaptacions d’un sistema que es va mantenir inalterable durant 40 anys i que ha viscut un parell de reformes des de llavors, en els últims 16 anys. No s’hauria de reproduir la mateixa equivocació.