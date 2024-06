Una situació anòmala

El Govern ja ha deixat clar que aquest any no intervindrà en la negociació salarial si no és que la inflació es dispara. L’advertiment arriba després de dos anys consecutius en què l’executiu ha legislat per actualitzar a l’alça les retribucions per tal de minimitzar la pèrdua de poder adquisitiu a causa de l’elevat IPC. L’administració actuava per primer cop més enllà del salari mínim i després que el diàleg entre Confederació Empresarial (CEA) i Unió Sindical d’Andorra (USdA) acabés en no-res. Les xifres de convenis col·lectius pactats evidencien la distància que separa el món del treball a Andorra d’unes relacions entre treballadors i empresa basades en un diàleg institucionalitzat i que representi el conjunt. Així que en aquest escenari és complex instaurar una taula social: no hi ha convenis d’empresa, però tampoc sectorials, el nombre de representants dels treballadors és mínim i el gran sindicat, l’USdA, ha intentat fer passes més aviat infructuoses per fer-se un forat al sector privat. És el risc d’acomiadament el factor que explica tots els mals? Tot i que la legislació protegeixi els delegats de personal, no és evident que algú decideixi assumir una funció sovint desagraïda. L’escassa rotació al capdavant dels sindicats públics i de la mateixa USdA evidencia que ni tan sols els que tenen plaça de funcionari són proclius a posar-se en primera línia. La rotació laboral, la gran quantitat de treballadors immigrants que venen i marxen, i un teixit empresarial que tampoc ha mostrat especial interès a canviar les regles del joc també han estat un factor determinant. El Consell Econòmic i Social és un intent lloable d’intentar fomentar aquest diàleg col·lectiu, però es necessita avançar molt més des de l’interior de les mateixes empreses i incidir especialment en l’àmbit sectorial per la dimensió de pimes de la immensa majoria de negocis. Si no s’afavoreix que els treballadors facin ús de la seva veu, si no es fomenta la cultura sindical, les xifres aportades aquesta setmana per la ministra Conxita Marsol difícilment seran diferents a final de legislatura.