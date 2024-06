Ara fa dos anys el Consell aprovava una proposta d’acord sobre la informació, els mitjans de comunicació i la publicitat institucional. El text, presentat pel grup parlamentari socialdemòcrata, va rebre el vistiplau per assentiment a la cambra i, seguint l’exemple d’altres resolucions, s’ha sumat al capítol d’incompliments del Govern. La proposta, que va néixer en el context de l’impacte sobre els mitjans de la covid, però que filosòficament va més enllà, explicita l’objectiu de protegir la pluralitat i la qualitat de la informació, així com la sostenibilitat dels mitjans. Dijous va tornar a ser protagonista al Consell arran d’una pregunta de seguiment efectuada per la presidenta del grup socialdemòcrata. El cap de Govern, en la resposta, va dedicar més temps a defensar el paper dels mitjans com a garants de la pluralitat i el dret a la informació, però també com a “actors imprescindibles” en la transmissió dels valors democràtics i en l’ús de la llengua oficial, que no pas a detallar el que s’ha fet per donar-los suport. De l’anàlisi del contingut específic dels vuit punts de la proposta, ben poc o res s’ha avançat més enllà que s’afirmés que ha augmentat la publicitat institucional sense facilitar ni una sola xifra. La publicitat de les administracions a Andorra continua sent marginal i no s’ha fet res per professionalitzar els criteris d’atorgament, un dels punts essencials de la proposta, per garantir la imparcialitat i equitat de les contractacions d’espais. Però més enllà d’això, els països del nostre entorn disposen de programes de subvencions específiques per al sector atès el caràcter estratègic de l’activitat, uns programes basats en criteris objectius generals, com són facturació o nombre de treballadors, i específics per a cada activitat: subscripcions, tirada i dies de publicació en el cas del paper, lectors per als digitals o audiència i hores de producció pròpia quan parlem dels audiovisuals, entre d’altres barems. Perquè la millor manera de reconèixer la tasca de diaris i ràdios, en versió analògica o digital, és protegint-los adequadament.