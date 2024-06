Els reptes de la Cambra

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) compleix tres dècades. L’entitat, que va néixer amb un debat jurídic de fons al voltant del model d’afiliació obligatòria, s’ha convertit amb el pas del temps en un organisme de referència, un observador privilegiat de l’evolució del món de l’empresa i corretja de transmissió del teixit productiu amb les institucions. La missió fonamental d’aquesta entitat, de naturalesa pública, però de base privada, és treballar per la competitivitat i la productivitat de l’economia andorrana. La fórmula triada, amb autonomia financera i personalitat jurídica pròpia sota la tutela del ministre d’Economia, ha garantit la independència de la Cambra i l’ha convertit en interlocutora de les administracions i en ambaixadora econòmica a l’exterior. Centenars d’empresaris s’han implicat en la governança de la Cambra al llarg d’aquests trenta anys. Amb tarannàs i personalitats pròpies i en moments econòmics i polítics diferents, han donat continuïtat a un organisme i n’han diferenciat els continguts respecte a d’altres entitats empresarials nascudes posteriorment, com la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) o l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). Fins a sis presidents s’han succeït al capdavant de l’organisme i han contribuït a convertir-lo en una veu autoritzada i un soci de referència de les empreses i un interlocutor constructiu. La CCIS és més necessària que mai en la cruïlla en què es troba Andorra. Són molts els reptes que l’economia andorrana té plantejats i que requereixen un acompanyament per part de les institucions, però també de les associacions empresarials. La diversificació de les empreses –algunes de les quals amb un model de negoci molt madur– o de l’economia en general, la transformació digital, l’avenç en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, la promoció de la igualtat i equitat de gènere, la internacionalització del negoci... Aquests són els reptes de l’economia andorrana i de la Cambra de Comerç, un col·laborador necessari de l’evolució del país.