Dada crucial a la vista

“El Consell General ha de fer pública, en aplicació del principi de transparència, la informació actualitzada sobre el compliment de les obligacions pròpies dels consellers generals, d’acord amb el que estableix aquest reglament, i també les retribucions, per tots els conceptes, que perceben com a consellers generals”. Es tracta de l’article 142 amb què el president de la sala, Yves Picod, va sorprendre tothom. Com també sorprèn que després de quatre anys de polèmica per presumptament haver fet públic el sou i prima de qui era conseller liberal Ferran Costa, cap parlamentari –ex o en actiu– s’hagi referit mai a aquest article, que suposa una informació que amb tota probabilitat serà clau en aquest judici que ahir va començar contra Carine Montaner per presumpta revelació de secrets. Ni la mateixa líder d’Andorra Endavant era conscient d’aquest articulat que estava en vigor en el moment dels fets que s’estan jutjant, i la prova fefaent és que la junta de presidents va prendre la decisió que tots els salaris fossin públics, cosa que ja està estipulada en el mateix reglament de la cambra. La vista oral no ha començat amb bon peu per a l’exconseller general i actual ambaixador, Ferran Costa, que va retirar la querella conscient que la guerra creuada amb Montaner no feia més que enfortir la figura de la presidenta del grup d’Andorra Endavant i que la polèmica que s’estava generant se li girava en contra, atesa la sensibilitat d’una societat que vol transparència amb el diner públic, i d’aquest cobren els polítics. El fiscal general, Xavier Sopena, va seguir el guió sense immutar-se davant la revelació del president de la sala. L’altre punt destacat és que Jordi Gallardo –company polític inseparable de Costa fins a la segona trencadissa liberal– va assegurar que es va assabentar del cas per Judith Pallarés i que no era coneixedor del fet que Costa percebés aquest complement, a la qual cosa va afegir que li va comentar que “no trobava correcta” aquesta compensació. Avui toca la segona vista. La d’ahir no va ser gaire favorable per a l’exconseller.