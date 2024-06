L’escola andorrana suspèn

Els resultats de l’escola andorrana en les tres grans àrees que avalua PISA, la comprensió lectora, les matemàtiques i les ciències, constaten que el nivell de l’alumnat de 15 anys està per sota de la mitjana de l’OCDE. Ha estat així en les dues avaluacions a què s’ha sotmès l’escola andorrana els anys 2018 i 2022 i, a més, ha empitjorat el 2022 respecte a la valoració precedent. El ministre i el secretari d’Estat d’Educació van fer públics ahir els resultats en el marc d’una compareixença legislativa monotemàtica: només es va tractar aquesta qüestió i el pla d’acció que s’engegarà a partir del curs que ve per millorar les competències dels alumnes en les àrees bàsiques. “Preocupants” és l’adjectiu que va donar el ministre Ladislau Baró als resultats, i cap dels grups parlamentaris va fer sang sobre uns números que evidencien que quelcom ha fallat en el plantejament del currículum escolar. Els resultats del 2022 van ser de caiguda generalitzada, un escenari que es va contextualitzar pels efectes de la pandèmia. Espanya, citaven els mitjans del país veí del sud a finals de l’any passat, havia obtingut els pitjors resultats des de l’any 2000. I les notes eren 473 en matemàtiques, 474 en comprensió lectora i 485 en ciències. L’avaluació de l’escola andorrana és, respectivament, de 450, 467 i 459. El pla d’acció anunciat, amb més hores dedicades a la comprensió lectora, a l’expressió escrita i a la resolució de problemes matemàtics, tant a primera com a segona ensenyança, ha de servir per revertir els resultats en futures avaluacions, que ha de ser l’objectiu que cal perseguir. Sotmetre’s a la prova educativa més rellevant del món –amb particularitats, la PISA for Schools és assimilable a la prova PISA i per això els resultats són comparables– és un encert, perquè la fita de l’escola andorrana hauria de ser buscar l’excel·lència. De poc serviria fer alarmisme i de poc també amagar el cap sota l’ala. Que per fi s’hagin fet públics els resultats és la transparència que s’ha de seguir a partir d’ara en un sistema educatiu públic que es nodreix de recursos de l’Estat.