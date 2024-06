Alt Urgell saturat

La bombolla de l’habitatge s’expandeix i ja comencen a sentir-se les queixes a l’Alt Urgell, zona tensionada segons l’ha declarat el Govern català. En general tot el Pirineu pateix del mateix, d’un urbanisme desmesurat que s’ha girat en contra dels veïns que hi viuen. Les causes són diferents. Al Pallars Sobirà i a la Cerdanya es veuen desbordats per les segones residències, però juntament amb l’Alt Urgell coincideixen –malauradament– en les situacions límit a l’hora de trobar un habitatge de primera residència. A l’Alt Urgell s’ha de fer una lectura diferent. És innegable que està marcada per la influència d’Andorra, on la crisi de l’habitatge fa temps que hi és i l’especulació amb el negoci immobiliari està obligant a marxar molts treballadors i fins i tot gent ja arrelada que no poden renovar els seus contractes de lloguer. No hi ha vareta màgica per solucionar d’avui per demà un problema d’aquestes característiques, un problema social amb moltes ramificacions: cohesió, immigració, mà d’obra. Els sous dels assalariats no són compatibles amb moltes de les exigències de propietaris que aprofiten aquesta demanda desmesurada. Certament, el Govern hi està treballant amb força amb mesures que han de donar el seu fruit, però mentre a la Seu i al seu entorn veuen com aquesta problemàtica s’està convertint en un niu de dificultats perquè una gran majoria no regularitza la seva residència però sí que fa servir els serveis públics. També l’existència de pisos pastera està proliferant sense que el consistori tingui eines per frenar-ho. L’ambaixada espanyola hi està atenta i també se n’informarà el Govern espanyol. L’Alt Urgell té en Andorra un pol econòmic que durant anys ha aportat molts beneficis, i alhora també comporta uns perjudicis com l’actual. La comarca té més possibilitats de creixement urbanístic que Andorra, i segurament el més important és regular bé el moviment de les persones perquè no hi hagi residències fictícies ni il·legalitats tan flagrants, i Andorra té un paper protagonista per ajustar la solució.