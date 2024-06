La intensitat de les dues primeres jornades del debat d’orientació política va donar pas ahir a una sessió final destinada a votar les resolucions presentades pels grups parlamentaris. Fins a 24 propostes es van posar sobre la taula, la majoria d’escàs recorregut polític i aprovades per assentiment de totes les forces de la cambra. La proposta de resolució per instaurar de manera general el tercer pagador il·lustra a la perfecció la frivolitat dels acords adoptats per la cambra després del debat d’orientació. DA i CC van rebutjar ahir la proposta presentada per Andorra Endavant, una resolució que, en canvi, la cambra va aprovar el maig del 2022 i encara, sorprenentment, no s’aplica al gros de la població. Si aquella i d’altres propostes van esdevenir paper mullat, res fa pensar que les aprovades ahir hagin de tenir un destí diferent. La paradoxa màxima es va produir quan la majoria va rebutjar la proposta de Concòrdia perquè el Govern llisti de manera periòdica els reglaments que no han estat desplegats o les resolucions que no s’han executat. El debat no és ni de bon tros menor, sinó que afecta el moll de l’os del nostre sistema institucional en forma de la sobirania popular i la separació de poders. Concòrdia va quantificar en un terç les resolucions aprovades per la cambra la legislatura passada executades en els terminis adequats. El Govern no pot caure en la complaença ni en el victimisme per la falta de recursos de l’administració per incomplir les obligacions legals. De la mateixa manera, el Consell hauria d’evitar els grans escarafalls per valorar la feina que representa la implementació de la vintena de propostes aprovades ahir de qüestions que de rebre la consideració d’urgents obligarien a replantejar les prioritats de l’acció de Govern. Ni l’executiu pot menystenir el paper que la Constitució atorga al Consell, ni els parlamentaris poden convertir-se en ministres per un dia amb propostes poc pensades i que contribueixen a la saturació de l’administració. Caldrà una mica més de sensibilitat de tots plegats.