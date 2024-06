Els comuns, en primera línia

La primera jornada del debat d’orientació política va transcórrer per camins coneguts. Els tres temes centrals de la legislatura –habitatge, gestió del creixement i acord d’associació amb la Unió Europea– van situar-se en primera línia i en els primers minuts de la intervenció del cap de Govern. A partir d’aquests punts i amb la sostenibilitat com a fil conductor van anar desfilant per la cambra les grans àrees de la gestió del Govern, amb el balanç i el full de ruta dels pròxims anys de cadascun dels ministeris. Sense novetats ressenyables i sense baixar excessivament al detall, que hauria estat desitjable en totes les qüestions de més interès per a la ciutadania, Xavier Espot va desgranar els reptes de la legislatura amb especial referència al gran acord sanitari i al de sostenibilitat del sistema de pensions, que va especificar que no poden ser objecte de noves demores. Més enllà d’apel·lar al diàleg i a la voluntat d’entesa amb els grups parlamentaris, tret identitari dels debats d’orientació, el cap de Govern i líder de DA va adreçar-se directament als comuns per apel·lar a la lleialtat i cooperació institucional. No és la primera crida de l’executiu als poders locals, però sí que va ser suficientment explícita, corresponsabilitzant-los de problemes cabdals, com ara la falta d’habitatge o el creixement desmesurat i de les actuacions per fer-hi front. La principal atribució dels comuns –la gestió del territori– els converteix en peces transcendents a l’hora de cercar solucions per posar fi al desgavell urbanístic o mobilitzar terrenys per a ús social com habitatge públic o equipaments. la demanda del cap de Govern també va abraçar qüestions més materials, com el lliurament de dades essencials per planificar que, paradoxalment, les corporacions són reticents a facilitar. La referència directa a les parròquies a la seu del legislatiu i en una de les sessions transcendents de l’any parlamentari posa pressió extra a unes corporacions sobrefinançades respecte al Govern i que, a més, tenen en la construcció una important font d’ingressos.